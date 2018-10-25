مصير الباقورة والغمر.. بعد 24 عاما من السلام

الباقورة.. من مشروع روتنبيرغ إلى الاحتلال

وبحسب نص الاتفاقية فإن كلا من الباقورة/ (نهاريم) والغمر/ (تسوفار) تخضعان للسيادة الأردنية و"فيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية".

وتضم الاتفاقية ملاحق خاصة أبرزها تلك المتعلقة بالباقورة والغمر، والتي تحدد صلاحيات وسيادة كل من البلدين فيهما.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية فإن المعاهدة تضم 29 مادة قانونية تنظم العلاقات السلمية بين البلدين، وقد أنهت حالة الاستنفار والصراع بينهما.

وقع الاتفاقية في حينها رئيس الوزراء الأردني عبدالسلام المجالي ونظيره الإسرائيلي إسحاق رابين.

الحدث: توقيع معاهدة السلام أو ما يعرف باتفاقية وادي عربة.

الزمان: 26 من تشرين أول/ أكتوبر 1994

بعد 24 عاما من السلام..

ووافق الطرفان في اتفاقية وادي عربة على إبقاء هاتين المنطقتين تحت سيطرة إسرائيل لمدة 25 عاما مع الاعتراف بسيادة الأردن عليهما، إذ تم إفراد ملحق خاص بهما في الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1994.

وقد احتل الجيش الإسرائيلي منطقة الباقورة بعد عملية توغل داخل الأراضي الأردنية عام 1950، أما منطقة الغمر فقد احتلتها إسرائيل بعد حرب 1967.

وتقع منطقة الباقورة شمال المملكة، فيما تقع الغمر في جنوبها.

كانت أراضي المنطقة مسجلة في عام 1928 لشركة كهرباء فلسطين المحدودة من أجل إقامة مشروع "روتنبيرغ" لتوليد الكهرباء، ولكن ملكيتها آلت فيما بعد لأشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية.

منطقة حدودية بين الأردن وإسرائيل مساحتها 6 آلاف دونم، شرق نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك في محافظة إربد شمال المملكة.

وفي عام 1950 قامت إسرائيل باحتلال المنطقة.

أما أراضي منطقة الغمر فتناهز مساحتها الـ 4 آلاف دونم، وتقع في منطقة وادي عربة بين البحر الميت وخليج العقبة في جنوب المملكة.

واحتلت إسرائيل هذه المنطقة عام 1967، وتعد أرضا أردنية.

أما حاليا فتشرف القوات المسلحة الأردنية منذ 1994 على المنطقتين، التي يدخلها مزارعون إسرائيليون من خلال نقاط عسكرية أردنية بعد الحصول على تصاريح أمنية.

ويستطيع الأردنيون الذهاب أيضا لهذه المناطق بعد أخذ تصاريح أمنية خاصة.

ورغم أن هذه المناطق تخضع للسيادة الأردنية إلا أن لها معاملة خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجمركية والأمنية، ولكنها تخضع للنظام الضريبي الأردني.

وتتجدد ملاحق الاتفاقية كل 25 عاما، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته إنهاء العمل بالملحق قبل سنة من انتهائه، وهذا ما فعله الأردن مؤخرا.

وجاء الرد الإسرائيلي على قرار الأردن على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي قال إنه يريد التفاوض حول إبقاء الوضع الحالي كما هو.

وأبدى الأردن استعدادا للدخول في محادثات مع إسرائيل، متمسكا في الوقت نفسه بحقه في استعادة الأراضي.