كل ما تريد معرفته عن سكايب 8

بعد 15 عاما على إطلاق سكايب، أعلنت الشركة مؤخرا إضافة ميزة تسجيل مكالمات الفيديو.

ومع بداية شهر أيلول/سبتمبر ستعمل نسخة "سكايب 8" فقط، وستتوقف النسخة القديمة عن العمل.

وستتيح لك النسخة الجديدة تسجيل مكالمات الفيديو بسهولة، إضافة إلى خصائص عديدة أخرى. وعند بدء المكالمة سيظهر لك زر مخصص لتسجيل المكالمات في شريط الأدوات. وهذا سيتيح لك الاستغناء عن البرامج الإضافية لتسجيل المكالمات.

ويتيح سكايب 8 المزايا الآتية:

- مكالمات فيديو مجانية عالية الدقة، مع إمكانية إشراك 24 صديقا في المكالمة الواحدة.

- رسائل معبرة أكثر، إذ يمكنك إرسال رسائل تعبر بشكل أكبر عما يجول في خاطرك، واختيار الصديق الذي تريد الإرسال له، عن طريق وضع اختصار "@" قبل الاسم.

- مشاركة الصور والملفات، إمكانية مشاركة الصور والفيديوهات والملفات التي لا يتجاوز حجمها 300 ميغا بايت.

- معرض الصور والفيديوهات، إذ ستتيح لك النسخة الجديدة تصفح الملفات التي تم مشاركتها مع أصدقاء آخرين.

- تسجيل مكالمات الفيديو، ويمكنك تسجيل مكالمات أو أخذ صور فورية "Snapshots"، حيث يتم تخزين الفيديوهات على منصة خاصة بمايكروسوفت ويمكنك الوصول إليها عبر اسم مستخدم وكلمة سر.