كل ما تود أن تعرفه عن سامسونغ غالكسي نوت 9

أطلقت شركة سامسونغ الخميس هاتفها الجديد Galaxy Note9 ضمن سلسةNote ، مع قلم S Pen.

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة تكنولوجيا المعلومات واتصالات الهواتف في سامسونغ للإلكترونيات دي جيه كوه "تم تصميم الهاتف الجديد للحصول على مستوى عال من الأداء، وبما يلبي احتياجات المستخدمين في إنجاز المهام المتعلقة بالعمل أو الحياة الشخصية أو التقاط ومشاركة الصور".

وأشار إلى ان مستخدمي سلسلة Note هم الأكثر ولاء لشركة سامسونغ.

وأبرز مزايا الجهاز الجديد:

- بطارية تستمر طوال اليوم: تم تزويد الجهاز ببطارية سعة أربعة آلاف مللي أمبير في الساعة، لتوفير طاقة تستمر على مدار اليوم لتمكين المستخدمين من إجراء المكالمات والمراسلة واللعب ومشاهدة الأفلام.

- خزن أكثر.. احذف أقل: يتوفر الجهاز مع خيارين للتخزين الداخلي حيث يمكنك الاختيار بين 128 غيغابايت أو 512 غيغابايت. ومع إمكانية إدخال بطاقة ذاكرة منفصلة microSD، لتصبح سعة التخزين الكلية في لغاية تيرابايت.

- سرعة وقوة في الأداء: الجهاز مزود بمعالج 10 نانومتر متطور يدعم أعلى السرعات الشبكية المتوفرة في أسواق الاتصالات.

- قلم S Pen: تم تعزيز القلم الجديد بخاصية البلوتوث منخفض الطاقة(BLE) ، ليمكنك التقاط صور شخصية وجماعية وعرض شرائح، وتشغيل الفيديوهات وإيقافها مؤقتاً وغير ذلك من المزايا.

- كاميرا تستطيع اكتشاف الخلل: وتؤكد الشركة إن كاميرا هذا الجهاز تعتبر أذكى كاميرا من سامسونغ حتى الآن، حيث تعتمد على خصائصها الذكية لتحديد عناصر الصورة، مثل المنظر والجسم المراد تصويره، وتصنيفها تلقائياً إلى واحدة من 20 فئة.

كما تستطيع الكاميرا اكتشاف الخلل عند التصوير، وسيظهر إشعار فوري إذا كانت الصورة أو الجسم المراد تصويره غير واضح أو كان هناك لطخة على العدسات أو ضوء خلفي يؤثر على جودة الصورة.

- مزايا عديدة: ميزة الشحن اللاسلكي السريع ومعيار مقاومة الماء والغبار IP68 وخدمات Samsung مثل Samsung Health و Samsung Pay. ويشتمل Galaxy Note9 أيضاً على منصة الحماية الموثوقة "نوكس" وخيارات الأمان البيومترية، بما في ذلك ماسح بصمات الأصابع وماسح قزحية العين وقدرات التعرف على الوجه للحفاظ على أمان هاتفك ومعلوماتك الشخصية.

سيكون Galaxy Note9 متاحاً في أسواق محددة بدءاً من 24 آب/أغسطس 2018 وبألوان الأسود الحالك والأرجواني إضافة إلى توفره باللون الأزرق المحيطي مع قلم S Pen باللون الأصفر.

شاشة العرض

تقنية عرض لامتناهية بشاشة من نوع Quad HD+ Super AMOLED قياس 6.4 بوصة 2960x1440 -516ppi.

الكاميرا

الخلفية: كاميرا مزدوجة مع ميزة تثبيت الصورة البصرية المزدوجة

عدسات الزاوية الواسعة : 12 ميغابيكسل مع تقنية البيكسل المزدوج OIS AF F1.5/F2.4

العدسة المقربة: 12 ميغابيكسل AF-F2.4- OIS

تكبير بصري مضاعف للصورة، تكبير رقمي مضاعف 10 مرات

الأمامية : 8 ميغابيكسل AF-F1.7

الهيكل والأبعاد

161.5 x76.4 x8.8ملم،201غرام IP68

نوع المعالج

معالج 10 نانو متر 64-bit Octa-core (Max. 2.7 GHz + 1.7 GHz)

معالج 10 نانو متر 64-bit Octa-core (Max. 2.8 GHz + 1.7 GHz)

ربما يختلف باختلاف السوق ومشغل خدمات الاتصال في البلد

الذاكرة

ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت LPDDR4 + 128 غيغابايت + ذاكرة قابلة للزيادة تصل إلى 512 غيغابايت).

قد تختلف باختلاف السوق ومشغل خدمات الهاتف المحمول

ذاكرة المستخدم أقل من الذاكرة الإجمالية بسبب تخزين نظام التشغيل والبرمجيات المستخدمة لتشغيل ميزات الجهاز.

تختلف ذاكرة المستخدم الفعلية اعتمادا على المشغل وقد تتغير بعد إجراء ترقية البرامج.

شريحة SIM

شريحة واحدة: شريحة SIM واحدة ومنفذ ذاكرة MicroSD (تصل سعتها إلى 256 غيغابايت)

هجينة: شريحة SIM واحدة و شريحة SIM واحدة ومنفذ ذاكرة MicroSD (تصل سعتها إلى 512 غيغابايت)

قد تختلف باختلاف السوق ومشغل خدمات الهاتف المحمول

البطارية

4.000 مللي أمبير في الساعة يدعم ميزة الشحن اللاسلكي والسلكي السريع بما يتوافق مع معايير QC2.0و AFC

ميزة الشحن اللاسلكي السريع المتوافقة مع QC 2.0

نظام التشغيل (OS)

الإصدار 8.1 من نظام أندرويد (أوريو)

الشبكة

Enhanced 4x4 MIMO, 5CA, LAA, LTE Cat.18

قد تختلف باختلاف السوق ومشغل خدمات الهاتف المحمول

خدمات الاتصال

يدعم كافة معايير شبكة واي فاي والإصدار الأحدث من 5.0 من تقنية البلوتوث، شبكات الجيل الرابع بسرعات تصل حتى 1 غيغابت في الثانية مع منفذ لسماعة الأذن ومنفذ USB Type -C

خدمات الدفع

النقل المغناطيسي الآمن (MST) والتواصل قريب المدى (NFC)

قد تختلف باختلاف السوق ومشغل خدمات الهاتف المحمول

حساسات الاستشعار

أكسيليرومتر، باروميتر، حساس أصبع اليد، حساس غايرو، حساس جيوماجنتيتك، حساس ضربات القلب حساس بروكسيميتي حساس آر جي بي لايت ماسح قزحية العين حساس الضغط

التوثيق

نوع القفل: نمط، رقم تعريف شخصي PIN، كلمة سر

الصوت

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

الفيديو

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM