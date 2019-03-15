قرعة دوري أبطال أوروبا

تسحب الجمعة قرعة دوري ربع ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بمشاركة ثمانية فرق هي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي وبورتو البرتغالي إضافة لأربع فرق من إنكلترا تمثلت بمانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي فضلا عن ليفربول وتوتنهام.

وتقام القرعة في مدينة نيون السويسرية في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مكة.

ولن تكون هناك أي قيود على مواجهات دور الربع النهائي التي قد تشهد مواجهات لفريقين من ذات البلد كما حدث في نسخة العام الماضي عندما لعب ليفربول امام مانشستر سيتي في الدور ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 9 و10 أبريل/نيسان المقبل، فيما تلعب مباريات الإياب يومي 16 و 17 من الشهر ذاته.

وحدد الاتحاد الأوروبي يومي 30 نيسان/أبريل، والأول من أيار/مايو موعدا لإقامة مباريات ذهاب الدور نصف النهائي، بينما تقام مباريات العودة يومي 7 و8 من نفس الشهر، على أن تلعب المباراة النهائية في الأول من حزيران/يونيو المقبل.