كل ما نعرفه عن مطلق النار في كاليفورنيا

في حوالي الساعة الـ11 من ليل الأربعاء، دخل إيان ديفيد لونغ (28 عاما) مطعم وحانة بوردرلاين في مدينة ثاوزاند أوكس بجنوب كاليفورنيا، وراح يطلق النار على مرتادي المكان، مثيرا الرعب بين الموجودين الذين بدأوا يتدافعون للهرب.
وأوردت وسائل إعلام أميركية بعض المعلومات عن المتهم:
- خدم لونغ سابقا في قوات مشاة البحرية الأميركة برتبة عريف في الفترة من 2008 إلى 2013، وتخللتها فترة خدمة في أفغانستان.
- كشفت السلطات أن الشاب كان معروفا لديها وأن الشرطة استدعيت إلي منزله في منطقة نيوبيري بارك في نيسان/أبريل الماضي إثر شكوى عن إحداثه إزعاجا.
- جاره، توم هانسون، قال في تصريحات إنه سمع صوتا بدا وكأن لونغ كان يمزق جدران منزله.
- جيف دين، شريف مقاطعة فنتورا قال إن عناصر الشرطة "شعروا عندها بأن لونغ ربما يعاني من اضطرابات نفسية"، لأنه تصرف بطريقة غريبة نوعا ما.
- قالت صحف أميركية نقلا عن جيرانه إنه كان يعاني مما يعرف باسم PTSD (اضطراب ما بعد الصدمة). دين قال إنه تم تقييم حالته النفسية من قبل خبراء مختصين، لكنه لم يخضع للمراقبة بعد ذلك، لأنهم رأوا حينها أنه لم يشكل خطرا على نفسه أو المجتمع.
- جيرانه قالوا إنه كان يعيش مع أمه، وإنها كانت قلقة عليه.
- بحسب الشرطة المحلية، تعرض لونغ لاعتداء من قبل في حانة محلية عام 2015، وتشير سجلانه إلى أنه تعرض لحادثين مرورين.
- لدى ارتكابه الجريمة، كان بحوزته مسدس من عيار 45 يتسع مخزنه لـ10 رصاصات. اشترى المتهم هذا المسدس قانونيا، لكن مخزنا إضافيا كان بحوزته بشكل غير قانوني.
- أطلق المتهم قنبلة دخان لدى دخوله المكان، وبعد ارتكابه جريمته، أطلق النار على نفسه، وقد وجدته الشرطة ميتا بالقرب من مدخل الحانة.
- لا تعرف دوافعه بعد لكن شريف المقاطعة قال: "لابد أن شيئا ما كان يدور في رأسه" دفعه للقيام بهذا الفعل ورجح أنه "كان يعاني من مشكلات".