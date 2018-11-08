كل ما نعرفه عن مطلق النار في كاليفورنيا

في حوالي الساعة الـ11 من ليل الأربعاء، دخل إيان ديفيد لونغ (28 عاما) مطعم وحانة بوردرلاين في مدينة ثاوزاند أوكس بجنوب كاليفورنيا، وراح يطلق النار على مرتادي المكان، مثيرا الرعب بين الموجودين الذين بدأوا يتدافعون للهرب.

وأوردت وسائل إعلام أميركية بعض المعلومات عن المتهم: