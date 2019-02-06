بسبب الطيور.. هذه خسائر الطيران المدني

أظهرت أرقام وثقتها هيئة الطيران المدني الأميركية أن 14.6 ألف حادث اصطدام طيور مع طيارات وقعت خلال العام 2018.

ويزيد هذا الرقم بمعدل 40 حادثا يوميا عما كان عليه في 2017، حسب صحيفة "يو أس أيه تودي".

وتشير أبحاث مركز متخصص بالاستشارات في مجال حوادث الطيران الناتجة عن الحياة البرية "أفيسور" أن الطيور تكبد قطاع الطيران المدني حوالي 1.2 مليار دولار سنويا، فضلا عن وفاة 106 أشخاص خلال 20 عاما بسبب حوادث من هذا النوع.

وتعزو الأبحاث أسباب ارتفاع هذه الحوادث إلى عدة عوامل أبرزها زيادة أعداد رحلات الطيران المدنية واختلاف أنماط هجرات الطيور، ناهيك عن استخدام الطائرات لمحركات ومراوح بأحجام أكبر مما كانت عليه سابقا، فيما كان أكبر عامل لزيادة الأعداد بسبب اعتماد نظام إبلاغ إلكتروني عن مثل هذه الحوادث لهيئة الطيران المدني.

وكانت الرحلات المنطلقة من مطار ممفيس في تينسي ومطار كانساس سيتي، الأكثر تعرضا لحوادث الطيور في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.