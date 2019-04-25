كم ساعة يجلس طفلك أمام الشاشة؟

أوصت منظمة الصحة العالمية الأربعاء الآباء بالحرص على ألا يتجاوز الوقت الذي يقضيه أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة أعوام، أمام الشاشات عن ساعة واحدة يوميا (والأفضل أقل من ساعة).

والمقصود بالجلوس أمام الشاشات هو الجلوس لمشاهدة التلفزيون ومقاطع الفيديو وألعاب الفيديو.

وحسب إرشادات جديدة كشفت عنها المنظمة الأربعاء، لا ينبغي السماح للأطفال دون عامين قضاء أي وقت أمام الشاشات.

ودعت إلى الاستفادة من فترات جلوس الأطفال بين عامين وأربعة أعوام في القراءة والاستماع للقصص.

وأوصت أيضا بألا يتم تقييد الأطفال دون عامين لأكثر من ساعة يوميا (أي عند جلوسهم على مقاعد السيارات المخصصة للأطفال، أو الكراسي المرتفعة التي تمكنهم من تناول الطعام على المائدة مع الكبار، وغيرها).

وتشير التعليمات إلى ضرورة ممارسة الأطفال بين عام وأربعة أعوام 180 دقيقة من النشاط البدني على الأقل يوميا.

وقالت المنظمة إن الأطفال يجب أن يحصلوا على قسط جيد من النوم، وحددت الفترات المناسبة لكل فترة عمرية. وتتراوح في المجمل بين 10 و17 ساعة يوميا.

وقالت الدكتورة فيونا بول، المسؤولة في المنظمة "إن تحسين النشاط البدني وتقليل معدل الجلوس وتحسين النوم للأطفال الصغار يحسن صحتهم الجسدية والعقلية، ويساعد على منع إصابتهم بسمنة الأطفال والأمراض المرتبطة بها في وقت لاحق من حياتهم".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدم الالتزام بتعليماتها في ما يتعلق بالنشاط البدني، مسؤول عن وفاة خمسة ملايين شخص حول العالم سنويا من جميع الفئات العمرية.