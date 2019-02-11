كم ينفق الأميركيون في عيد الحب؟

عيد الحب يفقد بريقه لدى الأميركيين

كشف استطلاع تراجع شهية الأميركيين للاحتفال بعيد الحب في 2019، مقارنة بما كان عليه الأمر قبل 10 أعوام.

ويشير الاستطلاع الذي أجراه الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة ومقره واشنطن، إلى إن 51 في المئة من الأميركيين سيحتفلون بعيد الحب هذا العم، نزولا من 63 في المئة في 2009.

ويحتفل العالم بعيد الحب في الـ 14 شباط/ فبراير من كل عام.

الخبر غير سار للعشاق، إلا أن المفرح في الأمر أن معدل إنفاق الفرد على الهدايا يتجاوز 160 دولارا مقارنة مع 103 دولارات في 2009، رغم أن أن الجدال وارد بالقول إن الأميركيون كان في 2009 يعانون بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتعزى الزيادة في معدل الإنفاق في عيد الحب في 2019 إلى توسيع شريحة متلقي الهدايا في هذه المناسبة، إذ لن تقتصر على الأحباء فقط، بل ستشمل أيضا: أفراد آخرين من العائلة، أصدقاء، زملاء المدرسة والمدرسين، زملاء العمل، وحتى أنها ستشمل الحيوانات الأليفة في المنزل.

​توقعات الإنفاق في عيد الحب في أميركا بالأرقام في 2019

- 230 دولار مخصصات بعض الرجال للهدايا والاحتفال.

- 98 دولار مخصصات بعض النساء للهدايا والاحتفال.

- 280 دولار مخصصات الفئة العمرية 35-44 عاما على الهدايا والاحتفال.

- 240 دولار مخصصات الفئة العمرية 25-34 عاما على الهدايا والاحتفال.

- 886 مليون دولار المشتريات من الحيوانات الأليفة خلال العيد.

- 3.9 مليار دولار المشتريات من المجوهرات خلال العيد.

- 2.1 مليار دولار المشتريات من الملابس خلال العيد.

- 1.9 مليار دولار المشتريات من الزهور والورد.

- 1.8 مليار دولار المشتريات من الحلوى والشكولاتة.

- 1.3 مليار دولار بطاقات الهدايا للمشتريات.

- 933 مليون دولار المشتريات من بطاقات المعايدة.