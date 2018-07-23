كندا.. اعتقال شخص حاول طعن جندي أمام البرلمان

اعتقلت الشرطة الكندية الاثنين شخصا كان يحاول طعن جندي أمام البرلمان الفدرالي في أوتاوا، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لصحيفة "أوتاوا سيتيزن" إنه بفضل "رد الفعل السريع لجنودنا والشرطة الفدرالية وجهاز الحماية البرلمانية، تم تحديد طبيعة التهديد المحتمل وتحييده".

وأكد المسؤول الكندي أن الحادث لم يسفر عن أية اصابات.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، قتل شاب كندي يعاني من مشاكل نفسية، جنديا على مقربة من البرلمان في أوتاوا قبل أن يتم قتله.

وقبل يومين من ذلك، قتل متطرف إسلامي من كيبيك جنديا صدما في جنوب مونتريال.

