كندا 'ترفض التراجع' في خلافها مع السعودية

رفضت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند التراجع في ما يتعلق بالخلاف مع السعودية الاثنين، مشيرة إلى أن بلادها "ستدافع دائما عن حقوق الإنسان حول العالم".

ولم تذكر فريلاند المملكة بالتحديد، لكنها قالت أمام حشد من الدبلوماسيين الألمان في برلين إن "كندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان حول العالم، ويشمل ذلك بالتأكيد حقوق المرأة".

وأضافت أن ذلك لن يتغير "حتى عندما يقال لنا ألا نتدخل أو إن أموراً كهذه لا يمكن مناقشتها إلا بشكل خاص بين القادة وخلف أبواب مغلقة... وحتى عندما يكون للتحدث عواقب".

وكانت السعودية قد أعلنت في 6 آب/أغسطس أنها طلبت من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد وأنها استدعت سفيرها لدى كندا وجمّدت التعاملات التجارية مع أوتاوا بسبب ما وصفته بالـ"تدخّل" الكندي في شؤونها الداخلية وذلك بعدما نددت الأخيرة بحملة المملكة الأمنية ضد الناشطين الحقوقيين.