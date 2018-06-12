مسؤول أميركي يعتذر لرئيس الوزراء الكندي

اعتذر المستشار التجاري بالبيت الأبيض بيتر نافارو، الثلاثاء عن قوله إن هناك "مكانا خاصا في الجحيم" لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وكان نافارو قد ندد بترودو في أعقاب مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء الكندي عقب اجتماعه مع ترامب وزعماء آخرين في مجموعة السبع خلال قمة الأسبوع الماضي، حسب صحيفة "وال ستريت جورنال" الأميركية.

وقال نافارو في برنامج تليفزوني، "هناك مكان خاص في الجحيم لأي زعيم ينخرط في دبلوماسية سوء النية مع الرئيس ترامب ثم يحاول طعننا في الظهر... وهذا ما فعله جاستن ترودو سيئ النية في هذا المؤتمر الصحافي".

وقالت وول ستريت جورنال إن نافارو اعترف لاحقا في مؤتمر استضافته الصحيفة بأنه ارتكب خطأ.

وأضاف نافارو في المؤتمر "مهمتي تمثلت في أن أبعث برسالة قوة... المشكلة أنني استخدمت في إيصال الرسالة لغة غير مناسبة".

وأضاف نافارو في المؤتمر "مهمتي تمثلت في أن أبعث برسالة قوة... المشكلة أنني استخدمت في إيصال الرسالة لغة غير مناسبة".