Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
اخترنا لكم

بعد 90 عاما من المنع.. كندا تشرع تدخين الماريوانا

كندي يدخن الماريوانا عند البرلمان في اوتوا

أقر البرلمان الكندي قانونا يتيح تدخين الماريوانا، إذ سيصبح بيعها قانونيا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

وأصبحت كندا ثاني دولة تشرع تدخين "الكانابيس" بأنواعها وخاصة الماريوانا.

وينهي هذا القانون حظرا دام 90 عاما من تجريم تدخين الكانبيس او الاتجار بها، إذ سيتم منح الصلاحيات للمقاطعات الفدرالية لتحديد آليات توزيع ونقاط بيع الكانبيس.

ورحب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عبر تويتر بالقانون، وقال: "كان من السهل على أطفالنا الحصول على الماريوانا، وحصول المجرمين على الأرباح. اليوم غيرنا ذلك. لقد مرر مجلس الشيوخ خطتنا لتشريع الماريوانا".

Back to top
XS
SM
MD
LG