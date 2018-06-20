بعد 90 عاما من المنع.. كندا تشرع تدخين الماريوانا

أقر البرلمان الكندي قانونا يتيح تدخين الماريوانا، إذ سيصبح بيعها قانونيا خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

وأصبحت كندا ثاني دولة تشرع تدخين "الكانابيس" بأنواعها وخاصة الماريوانا.

وينهي هذا القانون حظرا دام 90 عاما من تجريم تدخين الكانبيس او الاتجار بها، إذ سيتم منح الصلاحيات للمقاطعات الفدرالية لتحديد آليات توزيع ونقاط بيع الكانبيس.

ورحب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو عبر تويتر بالقانون، وقال: "كان من السهل على أطفالنا الحصول على الماريوانا، وحصول المجرمين على الأرباح. اليوم غيرنا ذلك. لقد مرر مجلس الشيوخ خطتنا لتشريع الماريوانا".