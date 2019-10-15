كندا تعلق تصدير الأسلحة إلى تركيا

أعلنت الحكومة الكندية، الثلاثاء، أنها علقت مؤقتا إصدار "تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا"، لا سيما تلك المتعلقة بالمعدات العسكرية، وذلك ردا على الهجوم العسكري الذي تشنه أنقرة على الأكراد في شمال سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إن "كندا تدين بشدة توغل تركيا العسكري في سوريا"، مضيفة أن "هذا العمل الأحادي الجانب يهدد بتقويض استقرار منطقة هشة أصلا، ويفاقم الوضع الإنساني وينال من التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي ضد داعش والذي يضم تركيا".

وتابعت الخارجية الكندية "ندعو إلى حماية المدنيين وجميع الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق".

وجاء في البيان أنه "في ضوء هذه التطورات، علقت كندا مؤقتا إصدار تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا".

واتخذت دول غربية عدة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا والسويد، خطوة مماثلة.

وفي 2018 بلغت مبيعات الأسلحة الكندية إلى تركيا ما يقرب من 116 مليون دولار كندي (80 مليون يورو)، وفقا للخارجية الكندية.

وأثار الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا والذي بدأ في التاسع من أكتوبر، إدانات دولية وعقوبات أميركية وأسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وموجة نزوح جديدة وانسحاب منظمات إغاثة من مناطق الاشتباكات.