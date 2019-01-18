كندا تحقق في 'هروب' سعودي متهم بالاعتداء الجنسي

قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الخميس إن حكومتها تنظر في قضية سعودي متهم بالاعتداء الجنسي، قد يكون فر من كندا رغم مصادرة جواز سفره.

وقال الادعاء العام في نوفا سكوشيا هذا الشهر إن محمد زريبي الزعيبي قد أفرج عنه بكفالة دفعتها السفارة السعودية العام الماضي في قضية تتعلق بمزاعم بالاعتداء الجنسي والاعتداء وممارسة الإكراه ضد امرأة كندية.

وقالت وثيقة المحكمة إن محاميه نقل عنه قوله إنه هرب من كندا رغم أن الشرطة صادرت جواز سفره.

وصرحت فريلاند بأن السلطات الكندية تنظر في هذه القضية وتشعر بالقلق.

محامي الهجرة المخضرم لي كوهين قال إن الطريقة المحتملة لترك الزعيبي البلاد من دون جواز سفر هي أن تكون لديه وثائق سفر صادرة عن سفارة المملكة.

ولم ترد السفارة السعودية في أوتاوا على الفور على رسالة من وكالة أسوشييتد برس تطلب التعليق.

وفي الأسبوع الماضي، قبلت كندا لجوء مراهقة سعودية شدت قضيتها جراء مزاعم سوء معاملة من جانب عائلتها، انتباه الرأي العام العالمي.

وطردت السعودية في أغسطس/ آب سفير كندا لديها وسحبت سفيرها من أوتاوا بعد أن شاركت فريلاند تغريدة لناشطين في مجال حقوق المرأة اعتقلتهم سلطات المملكة. وباع السعوديون استثمارات كندية وأمرت الرياض مواطنيها الذين يدرسون في كندا بمغادرتها.