كندا تأمل بحث خلافاتها مع السعودية في نيويورك

قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الثلاثاء إنها تأمل لقاء نظيرها السعودي عادل الجبير خلال الأسبوع الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث الخلاف الدبلوماسي بين أوتاوا والرياض.

وأدلت فريلاند بتصريحاتها خلال فعالية استضافها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

وجمدت السعودية في آب/أغسطس الماضي التجارة مع كندا وأوقفت واردات القمح وطردت السفير الكندي وأمرت جميع الطلبة السعوديين في كندا بالعودة إلى المملكة، بعد أن دعت أوتاوا الرياض إلى الإفراج عن نشطاء معتقلين.

وأعلنت فريلاند في الـ27 من الشهر ذاته رفض بلادها التراجع فيما يتعلق بالخلاف مع السعودية، مشيرة إلى أن بلادها "ستدافع دائما عن حقوق الإنسان حول العالم".