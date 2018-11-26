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أميركا

البيت الأبيض يتزين بمناسبة عيد الميلاد

شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض

للعام الثاني على التوالي، يحتفل الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بأجواء عيد الميلاد في البيت الأبيض.

ميلانيا ترامب أماطت اللثام عن زينة البيت الأبيض بمناسبة احتفالات عيد الميلاد لهذه السنة بتصميمات تبرز التراث والتقاليد الأميركية.

وتحت شعار "كنوز أميركية"، تلألأت ممرات البيت الأبيض بأكثر من 29 شجرة "تنّوب" تعكس أجواء موسم الأعياد، وسط أنغام موسيقية تعزفها فرقة تابعة لمشاة البحرية الأميركية (المارينز).

شاهد كاميرا الحرة تتجول في أروقة البيت الأبيض:

البيت الأبيض يتزين بمناسبة أعياد الميلاد
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البيت الأبيض يتزين بمناسبة أعياد الميلاد

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السيدة الأولى نشرت على تويتر مقطع فيديو يبرز تصاميمها التي لاقت استحسانا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي:

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