كوبا أميركا.. تشيلي إلى دور الثمانية

واصل أليكسيس سانشيز مهاجم تشيلي تألقه في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الجمعة ولم يتأثر بإصابة في الكاحل وسجل هدف الفوز 2-1 على الإكوادور ليقود المنتخب حامل اللقب لبلوغ دور الثمانية.

وتقدمت تشيلي بهدف في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من خوسيه فونزاليدا لكن الإكوادور حصلت على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس جابرييل أرياس ونفذ إينر فالنسيا الركلة بنجاح في الدقيقة 26.

وأعاد سانشيز التقدم لتشيلي بعد متابعة كرة عرضية في الشباك من لمسة واحدة في بداية الشوط الثاني ليهز الشباك مجددا بعدما أنهى صياما دام خمسة أشهر عن التسجيل عندما شارك في التسجيل خلال الفوز بأربعة أهداف نظيفة على اليابان الإثنين الماضي.

ولم تهدد الإكوادور، التي خسرت بأربعة أهداف نظيفة أمام أوروغواي في الجولة الافتتاحية، مرمى تشيلي تقريبا وتلقى المدافع جابرييل أتشيلير بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع بعد خطأ عنيف ضد أرتورو فيدال الذي اضطر إلى الخروج.

وكشف سانشيز عقب المباراة أنه كان يلعب رغم التعرض لإصابة بالتواء في الكاحل خلال الشوط الأول.