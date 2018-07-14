كوبر: تسلمت المنتخب المصري جثة هامدة

قال المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر إنه تسلم المنتخب قبل ثلاث أعوام ونصف العام "جثة هامدة"، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأضاف كوبر في تقريره الفني الذي قدمه لاتحاد الكرة المصري، إنه حقق رغم ذلك إنجازات تاريخية مع الفراعنة بالتأهل لنهائي أمم إفريقيا 2017 في الغابون، والوصول لكأس العالم في روسيا بعد غياب 28 عاما.

وقرر الاتحاد المصري التخلي عن خدمات كوبر بعد خروج المنتخب المصري خالي الوفاض من كأس العالم، وخسارته ثلاث مبارات أمام أوروجواى وروسيا والسعودية، في دور المجموعات.

وحمل كوبر في تقريره اللاعبين جزءا من المسؤلية وقال إنه لم يكن لديهم التركيز الكافي خلال مباريات كأس العالم، أو الخبرة الكافية للمشاركة فى البطولة، واكتفوا فقط بالصعود للمونديال.