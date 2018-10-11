كوركر يدعو لمعاقبة الرياض في حال تورطها باختفاء خاشقجي

دعا السيناتور بوب كوكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس إلى فرض عقوبات على "أعلى مستويات" الحكومة السعودية في حال ثبوت تورطها في اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في تركيا.

جاءت تصريحات كوركر فيما يستعد محققون أتراك لدخول مبنى القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول حيث اختفى خاشقجي بعد دخوله إليها يوم الثاني من تشرين الأول /أكتوبر الجاري.

وقال السيناتور الجمهوري للصحافيين في العاصمة واشنطن الخميس "إذا تبين أن ما نظنه صحيح فينبغي فرض عقوبات كبيرة على أعلى المستويات".

فريق عمل مشترك

وقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الخميس أنه سيتم تشكيل فريق عمل تركي سعودي مشترك للتحقيق في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد المتحدث لوكالة أنباء الأناضول أن هذا القرار اتخذ بناء على طلب من السعودية.

وقال إن التحقيق سيشمل "كل جوانب" القضية.

ويتصاعد الضغط على السعودية التي تعتبر حليفا مقربا للولايات المتحدة، لكشف مصير خاشقجي المنتقد البارز لسياسات المملكة والذي كان يقيم في العاصمة الأميركية واشنطن.

وكان خاشقجي دخل قنصلية بلاده في تركيا لاستصدار وثيقة تتعلق بزواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز التي انتظرته لساعات على باب القنصلية دون جدوى.

وفي وقت مبكر الخميس قال الرئيس دونالد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن عليه "معرفة ما حدث.. وربما نكون اقتربنا أكثر مما تظنون".