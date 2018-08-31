كوريا الجنوبية تحضر لقمة بين كيم ومون

قال متحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية الجمعة إن مبعوثا خاصا لسول سيسافر إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ الأسبوع المقبل للتحضير لقمة بين زعيمي البلدين.

وأوضح المتحدث أن المبعوث سيناقش مع الجانب الكوري الشمالي تحديد موعد للقمة المزمع عقدها الشهر المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وسيناقش المبعوث كذلك "ترسيخ السلام" و"تطوير العلاقات الكورية المشتركة" و"نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لأول مرة في نيسان/أبريل بالمنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين في ذروة تحسن للعلاقات بين البلدين.

واتفق الزعيمان في ذلك اللقاء على أن مون سيزور العاصمة الكورية الشمالية في الخريف، غير أن كيم ومون التقيا مرة أخرى في أيار/مايو بالمنطقة منزوعة السلاح.