كوريا الجنوبية تدرس رفع عقوبات عن بيونغ يانغ

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ وا الأربعاء إن حكومة بلادها تدرس رفع بعض عقوباتها الأحادية الجانب ضد كوريا الشمالية لتوفير مناخ ملائم للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين البلدين ونزع فتيل الأزمة النووية.

وأبلغت كانغ المشرعين الكوريين الجنوبيين بأن الحكومة تراجع ما إذا كانت سترفع العقوبات التي فرضتها على كوريا الشمالية في عام 2010 بعد هجوم قاتل على سفينة حربية أسفر عن مقتل 45 بحارا كوريا جنوبيا.

وفي أعقاب ذلك الهجوم أنهت سول مختلف أشكال التعاون الاقتصادي عبر الحدود بشكل فعال باستثناء مجمع صناعي مشترك في مدينة كايسونغ الحدودية الكورية الشمالية، حيث تم تخفيض الأنشطة التجارية والاستثمارات.

وأغلقت سول مجمع كايسونغ الصناعي في شباط/فبراير 2016 ردا على تجربة نووية كورية شمالية وإطلاق صاروخ بعيد المدى.

وستمثل إزالة سول المحتملة للعقوبات من جانب واحد خطوة رمزية إلى حد كبير حيث أنه من المستحيل فعليا أن تستأنف كوريا الجنوبية المشاريع الاقتصادية المشتركة مع كوريا الشمالية في ظل العقوبات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تم تعزيزها بشكل كبير منذ سنة 2016 مع تسريع كوريا الشمالية لاختباراتها النووية والصاروخية.