كوريا الجنوبية تراقب أنشطة محتملة لجارتها الشمالية

أعلنت كوريا الجنوبية الثلاثاء أنها تراقب الأنشطة المتعلقة بالبرنامج الصاروخي لجارتها الشمالية، بعد تقارير أشارت إلى أن بيونغ يانغ ربما تعمل على صناعة صواريخ جديدة عابرة للقارات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بحسب ما نقلت عنه وكالة يونهاب :"تراقب الحكومة عن كثب التطورات ذات الصلة، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة".

ولم يعط المتحدث الكوري الجنوبي تفاصيل إضافية، وأشار إلى أنه لا يستطيع تأكيد ما جاء في التقارير.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت الاثنين عن مسؤولين أميركيين القول إن وكالات الاستخبارات الأميركية تعتقد أن كوريا الشمالية تقوم بصناعة صواريخ جديدة.

وأضافت الصحيفة أنها تصنع فيما يبدو صاروخا أو اثنين جديدين من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود السائل.

وصرح مسؤول أميركي كبير لرويترز بأن الوكالات الأميركية رصدت نشاطا متجددا في مصنع بكوريا الشمالية أنتج أول صواريخها الباليستية بعيدة المدى.

وقال إن صورا وتصويرا بالأشعة تحت الحمراء أظهر مركبات تدخل المصنع، الذي يقع في سانومدونغ، وتخرج منها.