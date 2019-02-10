سول ستزيد إنفاقها على القوات الأميركية

وقعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأحد اتفاقا لزيادة المساهمات المالية لسول في تكاليف الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية.

وبموجب الاتفاق الذي وقعه مسؤولون من البلدين، ستدفع كوريا الجنوبية حوالي 924 مليون دولار في 2019، مقابل حوالي 830 مليون دولار في 2018، وهو ما كان يمثل 40 في المئة من إجمالي الإنفاق على 28 ألفا و500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية.

وجاء هذا الاتفاق بعد فشل جولات سابقة في التوصل إلى صفقة. وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا: "لقد كانت عملية طويلة جدا، ولكن في النهاية كانت عملية ناجحة جدا".

ويتعين على برلمان كوريا الجنوبية الموافقة على الاتفاق.

وعلى عكس الاتفاقات السابقة التي كان العمل فيها يمتد إلى خمس سنوات، فإن مدة هذا الاتفاق هي عام واحد، ويتعين التفاوض مجددا على اتفاق جديد.