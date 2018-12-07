كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع النووي

قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو الجمعة إن التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية لم يتغير.

وجاءت تصريحات المسؤول الكوري الشمالي بعد اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي.

وأبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ وزير خارجية كوريا الشمالية الجمعة أنه يأمل أن تلتقي واشنطن وبيونغ يانغ في منتصف الطريق، وأن تراعي كل منهما المخاوف المشروعة للأخرى، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

ودعا الرئيس الصيني إلى تعزيز الاتصالات بين البلدين.

والصين هي أهم داعم اقتصادي ودبلوماسي لبيونغ يانغ برغم غضبها بشأن البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان بشأن اجتماع الوزيرين إن ري يونغ أشار إلى أن كوريا الشمالية تأمل في بناء "ثقة متبادلة مطلوبة" مع الولايات المتحدة و"المضي في نفس الاتجاه".

ونقلت الوزارة عن وانغ يي قوله: "يتعين أن تواصل الصين وكوريا الشمالية دفع شبه الجزيرة الكورية نحو نزع السلاح النووي".