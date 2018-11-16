كوريا الشمالية تختبر سلاحا متطورا  

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار سلاح "تكتيكي متطور التقنية"، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الجمعة في خطوة ستزيد التوتر بشأن محادثات نزع السلاح النووي.

وهذا أول تقرير رسمي عن إجراء كوريا الشمالية اختبار أسلحة منذ أن بدأت عملية دبلوماسية حساسة مع واشنطن بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.

وقالت الوكالة إن "كيم جونغ أون، زار موقع الاختبار التابع للأكاديمية الوطنية لعلوم الدفاع وأشرف على اختبار سلاح تكتيكي جديد متطور التقنية".

وأضافت أن الاختبار تكلل بالنجاح، لكنها لم تحدد طبيعة السلاح الذي تم اختباره.

وتعليق بيونغ تجاربها على أسلحة نووية وصواريخ بالستية، كان من المسائل الرئيسية التي أفضت إلى التطورات الدبلوماسية السريعة هذا العام والمفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وكثيرا ما أشاد بها الرئيس دونالد ترامب.

وعقد الرئيس ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم قمة تاريخية في سنغافورة هذه السنة أسفرت عن اتفاق على نزع السلاح النووي بقيت بنوده غامضة.

الخارجية الأميركية

وبعد ساعات على نشر تقرير الوكالة، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها "واثقة" من أن كيم سيفي بالتزاماته.

وجاء في بيان للوزارة "خلال قمة سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي، قطع الرئيس ترامب والزعيم كيم عددا من الالتزامات بشأن نزع السلاح النووي بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل وخلق مستقبل أكثر إشراقا لكوريا الشمالية".

وأضاف "نجري محادثات مع الكوريين الشماليين بشأن تطبيق جميع تلك الالتزامات. وما زلنا واثقين من أن الوعود التي قطعها الرئيس ترامب والقائد كيم سيتم الإيفاء بها".

وقال المتحدث "نتحدث مع الكوريين الشماليين حول تنفيذ كل هذه الالتزامات".

وتتعثر المحادثات منذ قمة سنغافورة وسط اختلاف واشنطن وبيونغ يانغ حول تفسير النص. ويمكن أن تتسبب العودة إلى إجراء اختبارات، في إثارة شكوك خطيرة على مستقبل العملية.

كوريا الجنوبية

واستخدام وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية مصطلح "تكتيكي" يشير إلى أن الاختبار الذي تم الإبلاغ عنه الجمعة لم يتضمن أي صاروخ بالستي بعيد المدى أو جهاز نووي. ولم يرد أي مؤشر على رصد كوريا الجنوبية لمثل هذا الاختبار.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول للصحافيين أن كوريا الشمالية "وفي إشارتها إلى سلاح تكتيكي، فإنها توجه رسالة بأن (التجربة) ليست استفزازا مسلحا".

وأضاف "من غير المناسب لجيشنا أن يعتبره استفزازا في وقت أكدت كوريا الشمالية إنه اختبار سلاح تكتيكي متطور التقنية".

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مصدر حكومي لم تسمه إن السلاح الذي تمت تجربته، من المرجح أن يكون مدفعا بعيد المدى تم تطويره في عهد والد كيم وسلفه كيم جونغ إيل.