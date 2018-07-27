نقل رفات جنود أميركيين قتلوا في الحرب الكورية

حطت في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية الجمعة طائرة أميركية تنقل رفات جنود أميركيين قضوا خلال الحرب الكورية (1950-1953).

وكان البيت الأبيض أعلن الخميس أن كوريا الشمالية بدأت عملية إعادة الرفات تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال القمة التاريخية التي جمعت الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر الماضي في سنغافورة.

وكتب الرئيس ترامب في تغريدة: "ستكون هذه لحظة رائعة للعديد من العائلات. شكرا لكيم جونغ أون":



وقال البيت الأبيض في بيان إن طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي تضم على متنها رفات هؤلاء الجنود غادرت وونسان في كوريا الشمالية، ونقلته إلى كوريا الجنوبية على أن يقام حفل رسمي في الأول من آب/أغسطس في هذه القاعدة من أجل هذه المناسبة.

وأضاف البيان: "يفي الرئيس كيم بجزء من التعهد الذي قطعه للرئيس بإعادة جنودنا الأميركيين الذين سقطوا".

وأظهرت صور تلفزيونية وصول الطائرة العسكرية إلى كوريا الجنوبية:

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسؤول حكومي قوله إنه لم يتضح بعد عدد الجثامين التي نقلت، فيما أشارت تقارير أميركية إلى أنه تم نقل 55 حقيبة تحتوي على رفات.

وتوقعت الوكالة أن يفحص مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الرفات في كوريا الجنوبية قبل الفحص مرة أخرى في هاواي.