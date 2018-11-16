وكالة: بيونغ يانغ سترحل أميركيا احتجزته في أكتوبر

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الجمعة إن كوريا الشمالية سترحل مواطنا أميركيا محتجزا منذ الشهر الماضي بعد أن دخل البلاد بطريقة غير مشروعة من الصين وأبلغ محتجزيه أنه "يتبع" المخابرات المركزية الأميركية (سي آي آيه).

والرجل الذي عُرف عنه باسم لورنس بروس بايرون، موقوف منذ عبوره إلى كوريا الشمالية قادما من الصين في 16 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب الوكالة.

وجرى ترحيل رجل يحمل الاسم نفسه من كوريا الجنوبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد رصده وهو يتجول قرب الحدود المحصنة مع كوريا الشمالية. ما يضع تساؤلات حول صحة الرواية الكورية الشمالية.

وبايرون في أواخر الخمسينيات من العمر ويتحدر من ولاية لويزيانا الأميركية، وتم ترحيله في وقت لاحق إلى الولايات المتحدة.

وذكرت تقارير وسائل إعلام أن بايرون قال لمسؤولين كوريين جنوبيين إنه كان يسعى لتسهيل المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، رغم كونه مواطنا عاديا.

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في سيول إنه ليس بوسعه التعليق بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية وامتنع عن تأكيد ما إذا كان المسؤولون الأميركيون على علم باحتجاز الرجل.