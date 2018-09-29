بيونغ يانغ.. لن ننزع النووي قبل بناء الثقة مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو أن بلاده لا تنوي نزع سلاحها النووي ما لم يتم بناء الثقة مع الولايات المتحدة.

وقال في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "من دون بناء الثقة مع أميركا لن نكون واثقين من ضمان أمننا القومي، وفي هذه الحالة لن نبادر أبدا إلى نزع أحادي للسلاح النووي".

وندد ري يونغ هو بالعقوبات المفروضة على بلاده مؤكدا أنها "تفاقم انعدام الثقة" بالولايات المتحدة.

وشدد الوزير على أن "التحسن الاخير" الذي شهدته شبه الجزيرة الكورية "يظهر أن بناء الثقة قد يكون حاسما".

ودعا إلى ضرورة التحرر من طرق التفكير القديمة.