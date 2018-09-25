كوسبي يغادر المحكمة إلى السجن

غادر الممثل الأميركي الشهير بيل كوسبي قاعة محكمة في ولاية بنسلفانيا الثلاثاء مكبلا بالأصفاد لتنفيذ عقوية بالحبس لمدة بين ثلاث وعشر سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.

ورفض القاضي ستيفن أونيل إبقاء كوسبي رهن الاعتقال المنزلي وهو ما اقترحه محامو الدفاع، وأصر أونيل على إدخال كوسبي السجن فورا، بينما ينتظر الاستئناف.

وقال القاضي إن كوسبي البالغ من العمر واحدا وثمانين عاما "قد يكون خطرا على المجتمع".

وأدين كوسبي بتهمة تخدير الإدارية الرياضية في جامعة تيمبل أندريا كوستاند والاعتداء عليها جنسيا.

وكانت عشرات النساء قد اتهمن كوسبي بالاعتداء الجنسي خلال حقبة عمله في مجال التمثيل التي امتدت لنحو خمسة عقود.

لكن التهمة بالاعتداء على كوستاند والتي تعود لعام 2004 كانت الوحيدة التي أفضت إلى توجيه تهم جنائية للممثل الأميركي الشهير.