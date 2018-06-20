كوشنر وبن سلمان يبحثان التوصل لاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين

قال البيت الأبيض الأربعاء إن جارد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي بحث خلال لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض سبل التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن الاجتماع ضم أيضا المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جايسن غرينبلات، وبحث كذلك كيفية معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ويأتي لقاء كوشنر وبن سلمان بعد يوم واحد من لقاء مماثل جمع صهر الرئيس الأميركي مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان لبحث جهود الإدارة الأميركية لإحلال السلام في المنطقة.