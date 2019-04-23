كوشنر: خطة السلام بعد رمضان

أعلن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء أنه سيكشف عن خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط بعد انتهاء شهر رمضان مطلع حزيران/يونيو المقبل.

وقال كوشنر في منتدى مجلة تايم، إنه كان يأمل في طرح الخطة أواخر العام الماضي إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن إجراء انتخابات ولا يزال يحتاج إلى الوقت لتشكيل ائتلاف.

وأضاف "عند الانتهاء من ذلك، سنكون على الأرجح في منتصف شهر رمضان، ولذلك سننتظر إلى ما بعد انتهاء رمضان، وسنكشف عن خطتنا".

يأتي الإعلاف فيما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد أشتية الثلاثاء الإدارة الأميركية برفع الإجراءات العقابية التي اتخذتها بحق السلطة الفلسطينية، مؤكدا رفض "صفقة القرن" أي الخطة الأميركية المرتقبة لتسوية النزاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وجاءت مواقف أشتية خلال استقباله في مكتبه برام الله في الضفة الغربية السناتور الأميركي رون وايدن. واللقاء مع وايدن، هو الأول الذي يجريه رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد مع مسؤول أميركي منذ توليه منصبه منتصف نيسان/أبريل.

وكانت إدارة ترامب قد أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن سلسلة من الإجراءات اتخذتها بحق السلطة الفلسطينية منها أيضا وقف المساعدات التي كانت تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).