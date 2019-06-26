كوشنر: خطة السلام في الوقت المناسب

قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر الأربعاء إن المسائل الاقتصادية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن حلها وأنه سيقدم خطة سياسية في الوقت المناسب.

وأضاف كوشنر من البحرين بعيد اختتام جلسات ورشة المنامة الاقتصادية "مع دعوة وزراء المالية ورجال الأعمال، تمكنت من جمع من يتفقون ورؤيتي بأن المشكلة قابلة للحل على المستوى الاقتصادي، وارتأينا أن من المهم تقديم الرؤية الاقتصادية قبل السياسية، لأننا أردنا أن يرى الناس كيف سيبدو المستقبل".

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وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على 10 أعوام، بحسب البيت الأبيض​.

تأييد سعودي - إماراتي:

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأربعاء إن المملكة ستؤيد أي خطة اقتصادية تحقق الازدهار للفلسطينيين.

وكان الجدعان يتحدث خلال أحد اجتماعات الورشة الاقتصادية في المنامة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير إنه ينبغي إعطاء فرصة لهذه المبادرة.