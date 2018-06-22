كوشنر وغرينبلات يلتقيان نتانياهو

التقى جارد كوشنير مستشار الرئيس الأميركي وجيسون غرينبلات مبعوثه الخاص للسلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس الجمعة في آخر محطة لهما بالمنطقة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن اللقاء ناقش الوسائل التي يمكن بها "تخفيف الوضع الإنساني في غزة، مع الحفاظ على أمن إسرائيل".

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش "استمرار التزام إدارة الرئيس ترامب وإسرائيل بدفع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينين" استنادا لخطة السلام الأميركية المعروفة بصفقة القرن.

وشارك في اللقاء السفير الأميركي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان.

ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو مقطع فيديو للقاء:

وكان كوشنر وغرينبلات قد التقيا بشكل منفرد مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري، وأمير قطر، لبحث عملية السلام استنادا للخطة.