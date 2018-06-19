كوشنر يبحث عملية السلام مع العاهل الأردني

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن مستشار الرئيس دونالد ترامب لعملية السلام جاريد كوشنر بحث مع العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان الوضع الإنساني في غزة.

وتناول الاجتماع الذي ضم مبعوث البيت الأبيض الخاص إلى الشرق الأوسط جيسن غرينبلات، جهود الإدارة الأميركية لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء الاجتماع بعد يوم من لقاء الملك عبد الله ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والذي ركز أيضا على سبل تعزيز عملية السلام في المنطقة.

وتعمل إدارة ترامب على خطة سلام إسرائيلية-فلسطينية سمتها صفقة القرن، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها بعد.