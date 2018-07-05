'كوكايين' التواصل الاجتماعي.. هل إدمان الهواتف مدبر؟

هل الإدمان على منصات التواصل الاجتماعي تطور طبيعي لثورة الاتصالات في نهايات القرن العشرين، أم محض مصادفة؟

العاملون السابقون بكبريات شركات التكنولوجيا يرون أن الأمر مدبر.

"الأمر أشبه بنثر الكوكايين على الواجهات التي تتعامل معها، وهذا ما يجعلك تعود وتعود وتعود لاستخدامها"، هكذا يصف آجا راسكين المهندس السابق بشركة "موتزيلا" الأساليب التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لجذب المستهلكين.

ويوضح راسكين في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "خلف كل شاشة هاتف هناك عادة آلاف المهندسين يعملون على جعل هذا الشيء إدمانيا لأقصى درجة".

راسكين صمم في 2006، لصالح شركة "هيومانايزد"، خاصية تمرير الصفحة إلى الأسفل بشكل دائم (Infinite Scroll) دون الحاجة لضغط مفاتيح تحكم.

ويقول إن هذا الابتكار جعل المستخدمين يطالعون تطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها على هواتفهم وأجهزتهم لأوقات أطول من المفترض.

Are you addicted to your smartphone?



Top Silicon Valley designer Aza Raskin says social media companies use tricks to get you hooked.



Watch Smartphones: The Dark Side at 7pm on @BBCOne. pic.twitter.com/otFhzi2B6d — Panorama 🌐 (@BBCPanorama) July 3, 2018

ويضيف أن هذا السلوك من المستخدمين يفيد شركات التكنولوجيا ماديا، ويشرح: "لكي ترفع سعر أسهم (الشركات) في البورصة، يجب أن يزيد بالمقابل الوقت الذي ينفقه الناس على التطبيق".

ويتفق مع راسكين الموظف السابق بـ "فيسبوك" ساندي باراكيلاس الذي يقول إنه وآخرين في الشركة أدركوا مخاطر استخدام منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

ويقول لـ "بي بي سي" إنه حاول التوقف عن استخدام تطبيق "فيسبوك" بعدما رحل عن الشركة وواجه صعوبات في ذلك: "الأمر يشبه حرفيا الإقلاع عن تدخين السجائر".

ويوضح: "كان هناك إدراك (داخل الشركة) بأن فيسبوك كمنتج يسبب الإدمان عليه".

ويضيف أن النموذج التجاري لـ "فيسبوك" مصمم "لجعلك تنفق أكبر وقت ممكن من حياتك (على المنصة) ومن ثم تسويق ذلك للمعلنين".

لكن "فيسبوك" من جهتها تقول إن منتجاتها مصممة "لتقريب الناس إلى أصدقائهم وأسرهم وما يهتمون به".

الإعجاب والاستغلال

الرئيس السابق لـ "فيسبوك" شون باركر كان قد قال العام الماضي لموقع "أكسيوس" إن الشركة سعت لاستغلال احتياج الناس لتقييم الآخرين لهم واصفا هذا الأمر بـ "استغلال هذا الضعف في نفسية البشر".

وأحد أساليب التقييم هذه هو زر "الإعجاب" والذي شاركت في ابتكاره ليا بيرلمان التي عملت في "فيسبوك" بين عامي 2006- 2010.

وتقول بيرلمان إنها بدورها أصبحت مدمنة على منصات التواصل الاجتماعي سعيا وراء "الإعجاب" بما تنشره عليها، حسبما نقل موقع "سي نت" المتخصص.

ويبدو أن "فيسبوك" ستغير في القريب من سياستها تجاه المستخدمين، فحسب مؤسس الموقع والشركة مارك زوكربرغ هذه سياستهم الجديدة.

زوكربرغ قال في تدوينة في كانون الثاني/يناير إن الشركة "أجرت تغييرات قلصت الوقت الذي يتم إنفاقه على فيسبوك بحوالي 50 مليون ساعة في كل يوم".

أزمة شرق أوسطية؟

في الشرق الأوسط تبلغ معدلات استخدام منصات التواصل الاجتماعي أقصاها. حسب دراسة لمركز "بيو" للأبحاث تصدرت دولتان عربيتان قائمة توضح نسبة استخدام البالغين لمنصات التواصل الاجتماعي.

الأردن جاء أولا بنسبة 75 في المئة وتلاه لبنان بنسبة 72 في المئة.

وتقول الدراسة إن الشرق الأوسط يبرز من ناحية معدلات استخدام منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم بالرغم من عدم تمتع الدولتين المتواجدتين في صدارة الترتيب باقتصاد متقدم مقارنة بالدول صاحبة المراكز من الثالث للخامس وهي أميركا وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وتضيف الدراسة أن خمس دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدرجت في الدراسة، جاء متوسط معدل استخدام منصات التواصل الاجتماعي فيها بنسبة 68 في المئة.

ويجعل ذلك من هذه الدول عرضة أكبر لـ "الإدمان" على منصات التواصل الاجتماعي الذي يحذر منه عاملون سابقون في شركات التكنولوجيا الأكبر حول العالم.