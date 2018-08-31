كوكا كولا تشتري سلسلة مقاهي كوستا

أعلنت شركة "كوكا كولا" الأميركية الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة "ويتبريد" البريطانية لشراء سلسلة مقاهي "كوستا" مقابل 3.9 مليار جنيه إسترليني (5.1 مليار دولار) لتكون العلامة التجارية العالمية الأولى التي تملكها الشركة في قطاع المشروبات الساخنة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "كوكا كولا" جيمس كوينسي في بيان مشترك إن "المشروبات الساخنة من بين قلة من القطاعات في خارطة المشروبات العالمية التي لا تملك فيها الشركة علامة عالمية. كوستا تمكننا من ولوج هذه السوق عبر علامة قهوة قوية".

وأنجزت الصفقة في حين يشهد قطاع المشروبات الغازية التقليدي تراجعا نظرا للمخاوف المتصلة بالصحة والسمنة في الولايات المتحدة وفي أسواق أخرى.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة "ويتبريد" أليسون بريتان في بيان إن "إعلان اليوم يمثل قيمة إضافية كبيرة للشركة" متوقعةً أن يدر ذلك أرباحا على المساهمين.

وكانت "ويتبريد" أعلنت في نيسان/أبريل، تحت ضغط مستثمرين، أنها ستتخلى عن كوستا للتركيز على قطاع فنادق "بروميير إن" التي تملكها.

وستمكن الصفقة الشركة البريطانية من خفض ديونها وتعزيز صندوق التقاعد وستفسح في المجال أمام توسيع علامتها الفندقية "بروميير إن".

واشترت "ويتبريد" سلسلة "كوستا" في 1995 من مؤسسيها سيرجيو وبرونو كوستا وهي تشغِّل اليوم نحو 2400 مقهى في بريطانيا ونحو 1400 حول العالم.