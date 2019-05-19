كومباني يغادر مانشستر سيتي

أعلن قائد مانشستر سيتي، البلجيكي فنسان كومباني الأحد أنه يترك بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الموسمين الأخيرين.

وأمضى كومباني الذي ينتهي عقده في 30 حزيران/يونيو نحو 11 موسما حافلا بالألقاب منها ثلاثية محلية تاريخية هذا الموسم.

وقال في بيان غداة الفوز الساحق على واتفورد بستة أهداف نظيفة في نهائي مسابقة كأس انكلترا، "مهما يكن الأمر صعبا، حان وقت الرحيل بالنسبة إلي. إنه موسم ولا أروع كي أفضل الابتعاد".

وانضم الدولي البلجيكي البالغ 33 عاما إلى مانشستر سيتي في 2008 قادما من هامبورغ الألماني، وخاض معه 360 مباراة سجل خلالها 20 هدفا، وأحرز بطولة الدوري أربع مرات، والكأس مرتين وكأس الرابطة أربع مرات، ومرتين درع المجتمع التي تجمع بطل الدوري مع بطل الكأس في مستهل كل موسم.

وأضاف كومباني "أشكر كل من دعمني طوال هذه المغامرة الاستثنائية مع هذا النادي الاستثنائي" دون الإشارة إلى ما سيفعله مستقبلا.