كوهين يدلي بشهادته أمام مجلس النواب

أعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي أن مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، سيدلي بإفادته أمامها في السابع من شباط/فبراير.

وسارع ترامب الذي يتعرض لضغوط بسبب التحقيق في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية، إلى التقليل من شأن هذه الخطوة، قائلا: "هذا الأمر لا يقلقني البتّة".

وأتى ردّ فعل ترامب إثر بيان أصدره إلاياه كامينغز رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، وقال فيه "أودّ أن أشكر مايكل كوهين على قبوله الإدلاء بشهادته أمام اللجنة".

وأكد النائب الديموقراطي أن "الأميركيين صوتوا في تشرين الثاني/نوفمبر كي يهتم الكونغرس (...) بمسائل تؤثر على حياتهم اليومية وكي يؤدي واجبه الدستوري المتمثل بمراقبة السلطة التنفيذية".

ويعكس استدعاء كوهين للإدلاء بإفادته أمام اللجنة إصرار الديموقراطيين الذين باتوا يسيطرون على الأغلبية في مجلس النواب على استخدام صلاحياتهم لفتح تحقيقات تتناول الرئيس.

وحُكم على كوهين في 12 كانون الأول/ديسمبر بالسجن ثلاث سنوات بعد إقراره بالذنب بتهم التهرب الضريبي والإدلاء بشهادة كاذبة وانتهاك قوانين تتعلق بالحملة الانتخابية. وأرجئ موعد دخوله السجن إفساحا في المجال أمامه للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس.

المصدر: أ ف ب