خلال ساعات.. كويكب "بحجم برج خليفة" يمر قرب الأرض

كشفت وكالة الفضاء الأميركية ناسا، أن كويكبا أكبر من أطول مباني العالم، سيمر بجانب الأرض، السبت.

ويقدر قطر الكويكب المسمى 2000 ،QW7 ما بين 290 مترا و650 مترا، أو ما بين 951 و2132 قدما، وفقا لناسا.

ويبلغ ارتفاع أطول مبنى في العالم، وهو برج خليفة في دبي، 2717 قدما.

وسيتحرك الكويكب بسرعة 14.361 ميلا في الساعة عندما يمر على بعد 3.312.944 ميلا من الأرض في الساعة 7:54 مساء بتوقيت الساحل الشرقي لأميركا.

ولا يعتقد علماء الفلك أن الكويكب يشكل أي خطر على الأرض، لكن مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا سيتعقبه.