كيتا يغيب عن نهائي دوري الأبطال

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول الإنكليزي، يورغن كلوب أن لاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا سيغيب السبت عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق توتنهام الإنكليزي، بسبب اصابة في الحالبين.

وقال المدرب الألماني الثلاثاء "لا توجد أي فرصة لنابي، حتى لو بدأ بالتعافي بشكل جيد".

في المقابل، بدا كلوب أكثر تفاؤلا بشأن حظوظ مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو للمشاركة في نهائي مدريد، وقال إن فيرمينو "تدرب مجددا الأسبوع الماضي وسيعاود التدريب غدا. يبدو أنه في حالة جيدة، ما يعني أنه سيخوض النهائي، أنا متأكد".

واعترف يورغن أن فريق "الحمر" يعيش لحظة من "الإثارة الكاملة" قبل خوضه السبت نهائي المسابقة القارية العريقة للموسم الثاني تواليا، معتبرا أن فريقه قادر على فرض نفسه بعد خسارته للنهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد الاسباني 1-3.

وأضاف كلوب "لم يسبق لي أن شاركت في نهائي مع فريق أفضل من ليفربول، هذا صحيح. لاعبونا يمزجون بين الإمكانات والسلوك بأفضل طريقة رأيتها في حياتي. هذا شيء رائع. بعد مباراة برشلونة، لم يكن أحدا يؤمن بهذا الفريق إلا الفريق نفسه".

وكان ليفربول قد حقق نصرا كبيرا على برشلونه الإسباني في ملعبه بالأنفيلد بنتيجة 4 - صفر، في إياب دور نصف النهائي.