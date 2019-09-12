كيف استطاع نجم يوتيوب جمع 20 مليون دولار؟

فيليكس كيلبيرغ شاب سويدي سطع نجمه خلال السنوات الأخيرة بعدما أنشأ قناة على موقع يوتيوب مختصة في ألعاب الفيديو وبعض العروض الكوميدية.

كيلبيرغ أنشأ قناته على يوتيوب عام 2010، تحت اسم "PewDiePie"، وهذا الاسم، بحسب فيليكس (29 عاما) "مزيج من بعض الكلمات المتداولة في عالم ألعاب الفيديو، وكذا الأصوات التي يصدرها ليزر التصوير".

لم يكن فيليكس يتوقع أن تصبح قناته مصدر عيشه الرئيسي بحسب تصريحاته للصحافة، إذ كان ذلك مجرد حلم بالنسبة له.

"عندما حاولت إقناع والدي بمساعدتي بقسط من المال، رفض لأنه كان يعتبر ذلك عبثا" يقول فيليكس في حوار صحفي سابق.

خلال الأيام الأولى من إطلاق قناته، كان الموضوع الرئيسي الذي يتناوله فيليكس في أغلب فيديوهاته يتعلق بألعاب الفيديو، ثم بدأ في تنويع المحتوى بعدما تنوعت الفئة العمرية للمتابعين، وفق تقرير عن قناته.

ملك اليوتيوب

استطاع فيليكس كيلبرغ مع مرور السنوات أن يحتل مكانة خاصة في قلوب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت قناته تستقطب ملايين المتابعين وفيديوهاته تحصد ملايين الإعجابات.

وبعد مرور سنة فقط عن إطلاق قناته، حصد فيليكس ستين ألف مشترك، وفي سنة 2012 وصل عددهم المليون مشترك، وظل العدد في تصاعد حتى بلغ شهر أغسطس من سنة 2013 إلى 19 مليون متابع، حتى أصبح فيليكس يلقب بـ "ملك اليوتيوب".

ومع تزايد عدد المشتركين، تصاعدت مداخيل القناة من يوتيوب الذي استفاد من الصيت المتصاعد للقناة ورفع من قيمة الإشهارات التي تتخلل فيديوهات فيليكس.

واستطاع هذا الشاب الذي لم يكن يتعدى بعد 25 سنة في 2014 من تحصيل مداخيل سنوية قدرت بــ 7.4 مليون دولار! بعدما حقق سنة 2013 نحو 4 مليون دولار.

بداية المشاكل

سنة 2016 نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا اتهمت فيه كيلبيرغ بمعاداة السامية بعدما تضمنت بعض فيديوهاته نوعا مما وصفته الجريدة بـ "التحريض على معاداة السامية".

بعد ذلك، تخلت عنه كبرى الشركات التي كانت تسانده مثل "ديزني" و"يوتيوب" وكذا "ماركر ستيديوز" الذي كان يؤطر عملية الإخراج لبعض فيديوهاته.

وفي تعليقه على ذلك، اتهم كيلبيرغ يوتيوب بمحاولة تحطيمه بسبب النجاح الذي حققه، وهدد بمسح قناته التي بلغ عدد المشاركين فيها رقما خياليا وهو 50 مليون مشترك!

في نوفمبر 2017 أطلق كيلبيرغ سلسلة شعبية على قناته على اليوتيوب بعنوان "Meme Review"، واشتهرت هذه السلسلة "بشكل لا يصدق" على حد تعبيره لتشمل ضيوفاً من كبار الشخصيات مثل المعلق اليميني بن شابيرو، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون موسك، والدكتور فيل.

20 مليون دولار

وبفضل جهوده في إعادة إحياء قناته، تمكن كيلبيرغ من كسب المزيد من المتابعين والمعجبين والمشتركين، وأصبح أكثر "اليوتيوبرز" شهرة في العالم بنحو 100 مليون مشترك.

فيليكس كيلبيرغ أعلن في آخر فيديو له أن ثروته الصافية تعدّت الــ 20 مليون دولار.