تقرير: آلاف الكوريات الشماليات يغتصبن في الصين

أفاد تقرير جديد لمنظمة "مبادرة مستقبل كوريا" غير الربحية بأن عشرات آلاف من النساء والفتيات الكوريات الشماليات يتم استغلالهن جنسيا في الصين.

وقال تحقيق أجرته المنظمة، ومقرها لندن، إن الفتيات يتم اختطافهن في الصين أو نقلهن من كوريا الشمالية إلى الصين عبر منظمات إجرامية.

وفي الصين يتعرضن لعميات اغتصاب ممنهجة ويجبرن على ممارسة الجنس عبر الإنترنت والدعارة وعلى الزواج.

وقال التقرير إنه يتم استغلالهن حتى "استنزاف أجسادهن".

وأفادت المشرفة على التحقيق يون هي- سون بأن هذه التجارة تجلب أرباحا بقيمة 105 ملايين دولار على الأقل سنويا، مشيرة إلى أن أجر المرأة التي تعمل في الدعارة هو حوالي أربعة دولارت عن كل علاقة، بينما تحصل على حوالي 146 دولارا في حالة إجبارها على الزواج.

وِأشارت إلى أن نسبة تشغيلهن في الدعارة أكبر من إجبارهن على الزواج.

وأوضحت المشرفة أن ضحايا الدعارة تتراوح أعمارهن بين 12 و25 عاما ويتم إخضاعهن لممارسات جنسية بغيضة.