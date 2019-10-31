كيف تبدو حرائق كاليفورنيا من الفضاء؟

تظهر الصور الملتقطة لحرائق كاليفورنيا على الأرض ألسنة النيران وأعمدة الدخان وهي تغطي مساحات هائلة، لكن كيف تبدو هذه الحرائق من الفضاء؟

رائد الفضاء الأميركي أندرو مورغان نشر على حسابه في تويتر صورا لحرائق كاليفورنيا التقطها من محطة الفضاء الدولية، حيث يقوم بمهمة هناك منذ يوليو الماضي.

وتظهر الصور أعمدة الدخان الهائلة التي اندلعت جراء هذه الحرائق.

وكتب رائد الفضاء في تغريدة إنه "يفكر في الأشخاص الذين فقدوا منازلهم وأفراد فرق الاستجابة الشجعان على الخطوط الأمامية لحماية هذه المنازل".

وتعمل عناصر الإطفاء في كاليفورنيا على السيطرة على حريق "إيزي فاير" في سيمي فالي الذي اندلع الأربعاء وأتى على حوالي 1300 هكتار من الأراضي وهدد حوالي 6500 منزل، وكذلك حريق "كينكيد فاير" في مقاطعة سونوما، وهو الأكبر حتى الآن وقد أتى على حوالي 70 ألف هيكتار من الأراضي وأدى إلى تدمير حوالي 190 بناية، وحريق "غيتي فاير" في لوس أنجلوس.

صورة مكبرة التقطها القمر الصناعي "بلانيت" تظهر أعمدة الدخان المتصاعدة وقد مالت ناحية الغرب بفعل الرياح:

"كينكيد فاير" يجتاح المناظر الطبيعية الخلابة. الصورة التقطها القمر سينتنيل-2 وتم استخدام الإنفراريد فيها:



