هكذا تبدو حرائق كاليفورنيا من الفضاء

نشر رائد الفضاء الروسي Oleg Artemyev صورا من الفضاء لحرائق كاليفورنيا في تغريدة له على تويتر.

ويجتاح كاليفورنيا أكبر حريق في تاريخها الحديث ورقعته آخذة في الاتساع في شمالي أكثر الولايات الأميركية تعدادا للسكان.

ويعود الحريق القياسي السابق في كاليفورنيا الواقعة في غرب الولايات المتحدة إلى ثمانية أشهر فقط. وقد قضى نحو عشرة أشخاص منذ بداية فصل الصيف في الحرائق التي تجتاح الولاية.

ونشر رائد الفضاءRicky Arnold أيضا صورا على تويتر للحريق.

وقد سيطرت فرق الإطفاء على الحريق الذي سمي "مندوسينو كومبليكس" بنسبة 30 في المئة، حسبما ذكرت هيئة "كالفاير" لمكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا.