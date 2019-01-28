هكذا تحافظ على شحن هاتفك

هل تعاني من نفاد بطارية هاتفك الآيفون؟

هل تعلم أن هناك تطبيقات تقوم بنشاطات في خلفية الهاتف، أي أنها تظل نشطة للقيام بمهام حتى في حال عدم استخدامك لها.

اذهب إلى "إعدادات" ثم إلى "البطارية" وراقب نشاطك جيدا لتعلم التطبيقات التي تستنزف الكمية الأكبر من طاقة بطاريتك، حتى لا تفقد شحن الهاتف بسرعة.

اذهب إلى "حال البطارية"، ستجد خيارين: "آخر 24 ساعة" أو "آخر 10 أيام".

اذهب إلى "آخر 10 أيام" حتى تتضح لك الصورة عن نشاطك خلال الفترة الماضية.

اضغط على "استهلاك التطبيقات للبطارية".

ستجد قائمة بأكثر التطبيقات استخداما بالنسبة المئوية.

بعض التطبيقات ستجدها مرفقة بتعليق"نشاط الخلفية".

اضغط على "النشاط لكل تطبيق"

ستجد هناك مدة استخدام كل تطبيق بالساعات والدقائق.

ستكتشف أن معدل استخدام بعض التطبيقات في الخلفية ربما يكون أكبر بكثير من استخدامها على الشاشة.

هذا ربما يعني أنها تقوم بمهام كثيرة في حين أنك لا تستخدمها كثيرا.

ربما تريد التخلص منها، أو ربما تحتاجها.

الخيار يعود لك.

يمكنك الذهاب إلى أعلى القائمة في "البطارية" وقم بتنشيط "نمط الطاقة المنخفضة" .

من شأن هذه الخطوة تقليل نشاطات "الخلفية" حتى تقوم بشحن هاتفك مجددا.

الحل الآخر التخلص من هذه التطبيقات إذا كنت لا تحتاج إليها.