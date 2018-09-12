كيف تسمى الأعاصير؟

فلورنس، هيلين، إسحاق، ساندي، كاترينا، وغيرها من الأسماء أطلقت على أعاصير مختلفة، ولكن كيف يتم تحديد هذه الأسماء؟ ومن الأب الشرعي للتسمية؟
في وقتنا الحالي، تحدد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية منذ عام (1953) أسماء الأعاصير التي تضرب مناطق مختلفة في العالم، وقد وضعت جدولها الأخير حتى سنة (2023).
وعلى سبيل المثال جاءت تسمية الأعاصير التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فلورنس، هيلين، إسحاق) بناء على جدول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
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ورغم الاتهامات بأن معظم الأعاصير تسمى بأسماء إناث، إلا أن المنظمة تشير إلى أن الأسماء يتم تحديدها مسبقا باجتماع دوري وفق جدول لكل ست سنوات.
ويراعى في الأسماء أن تكون شائعة في المنطقة التي يضربها الإعصار حتى تبقى قريبة إلى أذهان الناس، للتنبه لمخاطر مثل هذه الأعاصير، ولكن شاءت الظروف بأن تكون الأعاصير الأشد فتكا تلك التي سميت بأسماء إناث.
إلا أن هذا الأمر لا يبرئ المنظمة التي أطلقت أسماء نساء على 84 إعصارا، لكنها أدخلت أسماء الذكور في عام (1979).
وعلى سبيل المثال تضم القائمة لعام 2018، حوالي 21 اسما نجد فيها: ألبرتو، بيرلي، كريس، ديبي، إرنستو، فلورنس، غاردون، هيلين، إسحق، جويس، كيرك.. وغيرها من الأسماء.
أصل التسمية
قديما كانت الأعاصير تسمى بحسب محددات مختلفة لكل عصر، فأطلق البعض عليها أسماء قديسين مثل إعصار سانت لويس (1896)، وسانتا ماريا، فيما ربطها آخرون بالمكان مثل إعصار ميامي في سنة (1926) أو إعصار هيوستن وغيرها من الأعاصير.
كما ارتبطت بعض التسميات بالسنوات، مثل أعاصير (1899) و(1906).
ويعتبر عالم الأرصاد كليمنت راج (1852 – 1922) الأب الشرعي لأول نظام تسمية للأعاصير.
وما ميز نظام راج إطلاقه أسماء أعضاء في البرلمان كانوا يرفضون آنذاك دعم أبحاث الأرصاد الجوية.
أسماء سيئة الصيت
وتطلب الدول أحيانا من المنظمة سحب بعض الأسماء من جداول التسميات، خاصة تلك التي تكتسب سمعة سيئة بسبب شدتها، والتي يمكن أن تؤجج إعادة استخدامها مشاعر سلبية لدى المتضررين السابقين.
وعلى سبيل المثال طلبت الولايات المتحدة إلغاء استخدام أسماء هارفي وماريا وإرما ونيت للأعاصير، والتي كانت من بين الأسوأ التي تضرب المنطقة.
واستبدلت المنظمة تلك الأسماء بـ: هارولد وإداليا ومارجوت ونايجل، ليرتفع بذلك عدد الأسماء التي سحبت من قوائم الأطلسي منذ عام 1953، وقتما بدأت تسمية الأعاصير، إلى 86 اسما.