كيف تسمى الأعاصير؟

فلورنس، هيلين، إسحاق، ساندي، كاترينا، وغيرها من الأسماء أطلقت على أعاصير مختلفة، ولكن كيف يتم تحديد هذه الأسماء؟ ومن الأب الشرعي للتسمية؟

في وقتنا الحالي، تحدد المنظمة العالمية للأرصاد الجوية منذ عام (1953) أسماء الأعاصير التي تضرب مناطق مختلفة في العالم، وقد وضعت جدولها الأخير حتى سنة (2023).

وعلى سبيل المثال جاءت تسمية الأعاصير التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة (فلورنس، هيلين، إسحاق) بناء على جدول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

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ورغم الاتهامات بأن معظم الأعاصير تسمى بأسماء إناث، إلا أن المنظمة تشير إلى أن الأسماء يتم تحديدها مسبقا باجتماع دوري وفق جدول لكل ست سنوات.

ويراعى في الأسماء أن تكون شائعة في المنطقة التي يضربها الإعصار حتى تبقى قريبة إلى أذهان الناس، للتنبه لمخاطر مثل هذه الأعاصير، ولكن شاءت الظروف بأن تكون الأعاصير الأشد فتكا تلك التي سميت بأسماء إناث.

إلا أن هذا الأمر لا يبرئ المنظمة التي أطلقت أسماء نساء على 84 إعصارا، لكنها أدخلت أسماء الذكور في عام (1979).

وعلى سبيل المثال تضم القائمة لعام 2018، حوالي 21 اسما نجد فيها: ألبرتو، بيرلي، كريس، ديبي، إرنستو، فلورنس، غاردون، هيلين، إسحق، جويس، كيرك.. وغيرها من الأسماء.

أصل التسمية

قديما كانت الأعاصير تسمى بحسب محددات مختلفة لكل عصر، فأطلق البعض عليها أسماء قديسين مثل إعصار سانت لويس (1896)، وسانتا ماريا، فيما ربطها آخرون بالمكان مثل إعصار ميامي في سنة (1926) أو إعصار هيوستن وغيرها من الأعاصير.