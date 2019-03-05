هل أنت مواطن رقمي؟

أعلنت فيسبوك منصة جديدة للحد من الأمية الرقمية، تهدف من خلالها تعليم مليون شخص على المهارات الرقمية بحلول 2020.

وأطلقت الشركة اسم "نفكر رقميا"/We Think Digital على المنصة التفاعلية التي تحتوي مصادر بست لغات، وتم تصميمها بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية.

وترى فيسبوك أن المواطنة الرقمية تعني معرفة الفرد كيفية الاستفادة من الفضاء الجديد على الإنترنت، والتفاعل مع المعلومات والوصول إليها، والتفاعل مع الآخرين على شبكات التواصل، وما هي مسؤولية الفرد ضمن المجتمع الرقمي.

وتضم المنصة مساقات أو دورات تدريسية تتعلق بـ: الإنترنت، البصمة الرقمية، التفكير النقدي، المواطنة الرقمية.

وخصصت فيسبوك المنصة لدول الفلبين وتايلند وإندونيسيا وفيتنام وتايوان في المرحلة الأولى، وسيتم نشرها في مناطق أخرى لاحقا.

وحسب نتائج تقرير منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي هوت سويت لعام 2019، شهد العام 2018 دخول 366 مليون مستخدم جديد للإنترنت.