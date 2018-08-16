إنستغرام تضيف ميزة جديدة للمستخدمين

أدرجت إنستغرام خاصية جديدة في تطبيقها، إذ يمكنك إرسال أسئلة أو استطلاع رأي بشكل مباشر عبر الرسائل الخاصة.

وأوضحت الشركة في فيديو بتغريدة على حسابها أن الخاصية الجديدة تستهدف تعزيز التفاعل بين المستخدم وأصدقائه ومتابعيه المقربين منه.

ولاستخدام الخاصية الجديدة دعت إنستغرام لتحديث التطبيق، لتتمكن بعدها وبسهولة من إرسال الرسائل المتضمنة أسئلة أو استفتاءات.

وكانت إنستغرام قد أطلقت خاصية Question Stickers في تموز/ يوليو ، بهدف تعزيز التواصل بين المستخدمين ليس من خلال الفيديوهات أو الصور فقط وإنما من خلال الأسئلة أيضا.

وتستطيع الوصول لأداة طرح الأسئلة عبر شاشة العلامات التعبيرية (sticker drawer).