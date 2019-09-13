كيف تعرف إذا كانت حساباتك تعرضت للاختراق؟

إذا كانت لديك حسابات على الإنترنت، فهناك احتمال كبير أن تكون بياناتك قد تعرضت للاختراق مرة واحدة على الأقل، أما إذا روادك شك إن أحد حساباتك قد تمت قرصنته، فكلما سارعت لحل المشكلة كلما كان أفضل، إذ أن كل دقيقة تأخير، هي وقت إضافي للمتسلل للعبث أكثر بحسابك وربما الوصول إلى حساباتك الأخرى.

وغالبًا ما يترك الزوار غير المرحب بهم آثارا، لذا إذا كنت متيقظًا، فيمكنك تحديد أي تسجيل دخول غير مصرح به مبكرا والقيام بشيء حيال ذلك على الفور، لكن الحل بات أسهل الأن مع عدد من المواقع والتطبيقات التي تساعدك على التأكد من سلامة حساباتك.

وينصح الخبراء بإعداد تنبيه "غوغل" للقصص المتعلقة بالقرصنة على أهم حساباتك، والتي ستنقل المقالات الإخبارية ذات الصلة إلى صندوق البريد الوارد مباشرةً، حينها سيمكنك متابعة قصص اختراقات البيانات التي تبلغ عنها الصحافة، مما يجعل من السهل للغاية تحديد المنطقة وتصبح في منأى عن التهديد.

يمكنك أيضا، في حال سمعت عن اختراق أو هجوم يمكن أن يشمل أحد حساباتك، التحقق من ذلك عبر موقع" هل تعرضت للقرصنة"، إذ أن الموقع يجمع مجموعة كبيرة من السجلات من خروقات البيانات المبلغ عنها، والمعطيات التي تم تسريبها إلى الشبكة.

فقط اكتب عنوان بريدك الإلكتروني وسيخبرك الموقع ما إذا كانت معلوماتك قد تم ربطها بأي قواعد بيانات مخترقة. لا تعني المطابقة بالضرورة أن بياناتك قد تم كشفها، لكنها تشير إلى أن بعض تفاصيل تسجيل الدخول قد تسربت على الشبكة.

احرص على إعداد تفاصيل الاتصال الخاصة بك بشكل صحيح على الأنظمة الأساسية التي تستخدمها كل يوم، حتى يتسنى لك التوصل بالتحذيرات التي ترسلها التطبيقات والمواقع التي تستخدمها على بريدك الإلكتروني.

مراقبة بريدك الإلكتروني، تسمح لك بالتصرف فورا في حال حصل اختراق، كما تتوصل برسائل تخبرك بما يجب القيام به بعد ذلك. قد يكون ممكنا حتى تم إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك بالفعل.

يمكن أن توفر لك معظم التطبيقات والأنظمة الأساسية تفاصيل نشاط الحساب الحديث، وهي طريقة ممتازة للتحقق مما إذا كان هناك شخص آخر يصل إلى حسابك. إذا رأيت معلومات تسجيل دخول من الجانب الآخر من العالم، على سبيل المثال، فيجب أن تكون متيقظا.

يمكنك "غوغل" من التأكد من آخر 10 تسجيلات دخول إلى حسابك، بالإضافة إلى التطبيق المستعمل والموقع الجغرافي لتسجيل الدخول، الفاسبوك لديه ميزة مماثلة يمكنك أيضًا القيام بذلك على تويتر كما هو الحال على انسنتغرام.

تغيير كلمة السر

يجب أن يكون تغيير كلمة مرورك هو أول إجراء لك بعد الاختراق ويجب أن يتم في أسرع وقت ممكن. اختر كلمة مرور طويلة يصعب تخمينها، ولا تستخدمها حاليًا مع أي من حساباتك الأخرى.

إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول إلى حسابك على الإطلاق، فمن المحتمل أن يكون المتسلل قد أغلقه بتغيير الأقفال الرقمية. ولكن لا داعي للذعر - يمكنك دائمًا الوصول إلى فريق الدعم ذي الصلة بالمنصة، على الفايسبوك، توتير، انستغرام، وغوغل.

طريقة أسهل

وهناك طريقة سهلة وسريعة للتأكد من ذلك، كما يقول "غالب بارلو" الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سينرجيس تيك" وهي شركة استشارية للأمن السيبراني، هي موقع HaveIBeenPwned.com .

ادخل عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي وعنوان العمل الخاص بك، وسيخبرك بكل المواقع المحتملة حيث قد تكون بياناتك قد سربت، ويجد معظم الناس أن بياناتهم قد تعرضت لاختراق على مواقع مختلفة.

ومن المواقع المتهمة بتسرب بياناتك مواقع التسوق عبر الإنترنت ومنصات الوسائط الاجتماعية والخدمات المهنية.

ماذا يجب أن تفعل إذا اكتشفت أن معلوماتك قد تعرضت للاختراق؟ انظر إليها باعتبارها دعوة للاستيقاظ وفرصة لتعزيز بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك.

إنشاء كلمات مرور أقوى

يعاني العديد من الأشخاص من أشكال التناقض عندما يتعلق الأمر بأمان البيانات. وفقًا لمسح الأمان عبر الإنترنت من غوغل أجرى في وقت سابق من هذا العام.

يقول بارلو: "إن مشكلة إعادة استخدام كلمات المرور لحسابات مختلفة هي أنه عندما يتم اختراق حساب واحد، فمن المحتمل أن تكون جميعها معرضة للخطر، ولا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يكتشف الأشرار ذلك".

ويضيف: "من الناحية المثالية، يجب أن يكون لكل حساب كلمة المرور الخاصة به، على الأقل، يجب أن يكون لديك كلمات مرور وبيانات اعتماد مختلفة لعنوان بريدك الإلكتروني الخاص بالعمل وعنوان بريدك الإلكتروني المرتبط بحسابك المصرفي وحسابك المصرفي عبر الإنترنت نفسه.