كيف تفاعل فنانون ومغردون مع قضية لمجرد؟

لم يحظ الفنان المغربي سعد لمجرد المتهم بقضية اغتصاب جديدة في فرنسا، بالدعم الذي لقيه عندما واجه تهما مماثلة في البلد نفسه، في نيسان/ أبريل الماضي.

فعلى الرغم من إطلاق سراحه مؤقتا بكفالة مالية، قالت صحيفة الأحداث المغربية "يصعب حقيقة الدفاع هذه المرة عن لمجرد، ويصعب الاصطفاف مع أولئك الذي يقولون: لنعطه فرصة ثالثة وأخيرة".

وشنت الفنانة التونسية هند صبري هجوما لاذعا على لمجرد وقالت إنه لا يستحق أن يكون نجما:

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#سعد_المجرد

كنت من الناس الذين استبعدوا إتهامه الأول ، لكن التكرار قتل الشك . هذا الشاب استهتر بنفسه و بجمهوره و لا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد. https://t.co/3IRiU4T287 — Hend Sabry (@HendSabry) August 27, 2018

ووضعت صحيفة هسبريس المغربية لمجرد (33 عاما) في "خانة النازلين" لهذا الأسبوع وهي صفحة مخصصة للمشاهير الذين تراجعت شعبيتهم. وقالت "إن اعتقاله للمرة الثانية قتل هامش الشك" عند الذين دافعوا عنه سابقا.

واضطرت الإعلامية الأردنية علا الفارس إلى سحب تعليق مؤيد للمجرد ومنتقد جدا لموقف الفنانة التونسية هند صبري، بعد تنديدات قوية من جمهور التواصل الاجتماعي.

وطالب معلقون بتجريد لمجرد من الوسام الملكي الذي وشحه به العاهل المغربي في عام 2015.

وأعربت فرح ديبا في تغريدة عن أملها في إدانة لمجرد وسجنه هذه المرة:

I truly hope he goes to jail this time #سعد_لمجرد — Farah Diba (@2girlO) August 27, 2018

أما معجبو لمجرد من أمثال "ريتا" فاعتبروا أن الأمر ليس سوى "مؤامرة" لتدمير النجاح الكبير والشهرة الواسعة التي حققها الفنان المغربي

مبروك اطلاق سراحك

مااعرف ليش الناس تكرهك وتتمنالك الشر #سعد_لمجرد pic.twitter.com/YPWF2G17un — Rita (@Dsy0Md) August 29, 2018

انت ازاي تتكلمي عن سعد لمجرد ده انت بكل سنينك في الفن مش هتوصلي لنص نجوميتو و الكل عارف ان دي مؤامرة علشان نجاحو يا بتاعت البوس — Younestamer (@Younestamer4) August 28, 2018

وعبر الفنان المصري محمد رمضان عن دعمه للمجرد بنشر صوره معه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام

وأبدى الإعلامي ربيع هنيدي تعاطفه مع لمجرد وقال "للأسف، الجرة لا تسلم كل مرة".

البشير عبدو والد لمجرد كان قد أعرب عن سعادته الغامرة فور إطلاق سراح ابنه، وكتب في تغريدة "سعد ابني طليق والحمد لله"

وسارعت الفنانة الإماراتية أحلام إلى تهنئة لمجرد بنشرها صورته عبر حسابها على إنستغرام.

وخلال السنوات الثماني الماضية لوحق لمجرد بثلاث تهم اغتصاب على الأقل، الأولى كانت في عام 2010 بالولايات المتحدة (نيويورك) التي فر منها قبيل انتهاء التحقيقات.

الثانية كانت في عام 2016 في باريس وقد أفرج عنه بكفالة مع وضعه تحت المراقبة بسوار إلكتروني في قدمه في عام 2017.

أما التهمة الأخيرة فكانت يوم الأحد الماضي وقد أفلت منها لمجرد مؤقتا بكفالة مالية قدرها 150 ألف يورو، ولا يزال على ذمة القضية.

وقد نفى محامي المجرد اغتصاب موكله للشابة الفرنسية وقال إن ما تم "كان برغبتها".

وأوردت صحيفة فرنسية أن فتاة فرنسية من أصل مغربي تعرضت أيضا إلى اعتداء جسدي من قبل لمجرد في عام 2015 في كازابلانكا، لكنها اضطرت إلى سحب الدعوى تحت ضغوط من عائلتها.

يشار إلى أن لمجرد يحظى بشهرة واسعة في المغرب والعالم العربي وهو يلقب بالمعلم بسبب أغنيته "إنت معلم" التي تمت مشاهدتها على موقع يوتيوب أكثر من 660 مليون مرة.